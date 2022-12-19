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В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта

В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта
Общество,  Фото:ОНФ
Общественники добились исправления недостатков капремонта школы в Гусиноозерске

Гусиноозерскую школу № 6 отремонтировали в этом году за 43 миллиона рублей. Как уже сообщал «Байкал-Daily», результат жителей города не порадовал. Подрядчик пожалел краски для ржавых батарей, оставил щели в плитке и не сделал пожарную сигнализацию.
 
Но тем не менее работы по капитальному ремонту были приняты, и школа была введена в эксплуатацию. В ней обучается в две смены порядка 200 детей.



 
- По просьбе Народного фронта прокуратура вместе с Госстройжилнадзором проверили ремонт и расходование бюджетных средств. По итогам проверки начальник Селенгинского управления образования получил прокурорское представление, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил ОНФ в Бурятии.
 
На сегодня большая часть недостатков по настоянию Народного фронта была устранена. Подрядчику осталось до 9 января перекрасить стены школы заново. Контроль над этим взяла прокуратура республики, добавили в Народном фронте.

 

ОНФ ремонт

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