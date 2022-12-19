В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта



Гусиноозерскую школу № 6 отремонтировали в этом году за 43 миллиона рублей. Как уже сообщал «Байкал-Daily», результат Гусиноозерскую школу № 6 отремонтировали в этом году за 43 миллиона рублей. Как уже сообщал «Байкал-Daily», результат жителей города не порадовал. Подрядчик пожалел краски для ржавых батарей, оставил щели в плитке и не сделал пожарную сигнализацию.



Но тем не менее работы по капитальному ремонту были приняты, и школа была введена в эксплуатацию. В ней обучается в две смены порядка 200 детей.













- По просьбе Народного фронта прокуратура вместе с Госстройжилнадзором проверили ремонт и расходование бюджетных средств. По итогам проверки начальник Селенгинского управления образования получил прокурорское представление, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил ОНФ в Бурятии.



На сегодня большая часть недостатков по настоянию Народного фронта была устранена. Подрядчику осталось до 9 января перекрасить стены школы заново. Контроль над этим взяла прокуратура республики, добавили в Народном фронте.









