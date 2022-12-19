В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры устранили ямы на дорогах

Дефекты выявили на трёх улицах



На дорогах по улицам Бабушкина, Трубачеева, Геологическая в Улан-Удэ образовались ямы. По данному факту прокуратура провела проверку.



- По факту отсутствия мониторинга и обследования состояния автомобильных дорог прокурор района внёс представление председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства выявленные дефекты дорожного полотна устранены.







Читают сейчас