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В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры устранили ямы на дорогах

В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры устранили ямы на дорогах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дефекты выявили на трёх улицах

На дорогах по улицам Бабушкина, Трубачеева, Геологическая в Улан-Удэ образовались ямы. По данному факту прокуратура провела проверку.

- По факту отсутствия мониторинга и обследования состояния автомобильных дорог прокурор района внёс представление председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

После прокурорского вмешательства выявленные дефекты дорожного полотна устранены.


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