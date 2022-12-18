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На севере Бурятии открылся продуктовый центр ГК «Титан»

На севере Бурятии открылся продуктовый центр ГК «Титан»
Общество,  Фото:пресс-служба ГК «Титан»
На полках нового магазина представлены три тысячи наименований товаров

18 декабря в Северобайкальске открылся полноценный продуктовый центр – масштабный проект группы компаний «Титан».

— Это знаковое событие. Его ждали 20 лет. Впервые крупная улан-удэнская сеть зашла в Северобайкальский район. Главная фишка проекта в том, что он направлен не только на розничных покупателей, но и будет снабжать государственные, муниципальные учреждения, школы, детские сады. Важно и то, что открытие такого центра — это формирование необходимых товарных запасов, стабильные цены. По словам руководства компании «Титан», здесь в постоянном наличии будут социально значимые продукты питания, которые обозначены постановлением правительства Республики Бурятия: подсолнечное масло, сахар, крупы, макароны и многое другое, - отметил врио министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников.

Три тысячи наименований товаров представлены на полках нового магазина, и продукция своевременно будет пополняться из расположенной здесь же оптовой базы.

- Не сразу мы решились на осуществление такого проекта. Много вопросов предстояло решить, учитывая отдалённость объекта: доставка строительных материалов, продуктов питания, хранение. Но была цель, были обращения жителей Северобайкальска в адрес компании с просьбой открыть магазин. Суровый север поддался не сразу. Но чем сложнее задача, тем интереснее искать пути решения. И тем больше радует победа. Победа над трудностями и внешними факторами, - рассказал Вадим Бредний, руководитель ГК «Титан».

 

На сегодня Северобайкальск является крупнейшим населённым пунктом, расположенным на берегу Байкала, третьим по численности населения городом Бурятии. Он насчитывает более 24 000 жителей.

Появление полноценного продуктового центра «Титан» даёт возможность жителям Северобайкальского и Муйского районов республики в любое время приобретать качественные продукты питания, которые представлены в широком ассортименте, по доступным ценам в розницу.

Рассчитан продуктовый центр и на обеспечение продовольственными товарами оптовых покупателей.

Более того, появилась возможность осуществлять запас продуктов питания на базе огромного хранилища с собственными подъездными путями. Продуктовая безопасность является одной из главных целей экономической политики республики.

После поздравления почётных гостей состоялось торжественное разрезание традиционной зелёной ленточки.

Для гостей мероприятия руководитель группы компаний «Титан» провёл экскурсию по магазину, рассказал о представленных товарах и ценообразовании. Вадим Бредний отметил, что в супермаркете, кроме большого ассортимента товаров от поставщиков, всегда в наличии продукты от собственной мясной фабрики «Селенга» и рыбозавода «Байкал», и теперь самая свежая продукция по приятным ценам доступна жителям Северобайкальского и Муйского районов Бурятии.

Сегодня в честь открытия магазина каждый покупатель получил приятные подарки. Магазин находится по адресу город Северобайкальск, ул. Ольхонская, 2.




Титан продовольственные товары

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