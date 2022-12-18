За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка
Сегодня в Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог. Комбинат по благоустройству приступил к подсыпке городских дорог в три часа ночи.
Подсыпано больше 150 участков: улицы Н. Петрова, мкрн. Стеклозавод, дорога вблизи «Беркута», пр. Автомобилистов, пр. 50-лет Октября, улицы Революции 1905 года, Трубачеева, Ключевская, Сахьяновой, Зои Космодемьянской, Клеверная развязка, Юного Коммунара и др.
За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
- Уважаемые жители Улан-Удэ! Вы можете сообщить о необходимости уборки городских улиц в любое время по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838, - обратились к горожанам в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка
Представления пройдут 22 и 23 декабря
На сегодня «Щелкунчик» называют самым новогодним балетом и символом новогодних и рождественских праздников
«Жаль, конечно, что всё необычное, прикольное, интересное — не навсегда», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Оплата QR-кодом на кассах супермаркетов набирает обороты среди жителей Бурятии и России
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Также на удочку мошенников попалась 39-летняя горожанка, которая отдала им 1,2 млн
Со следующего года планируется внедрить тариф на новые укороченные маршруты
Мошенник предложил ей заниматься интернет-продажами, пообещав крупный доход
Эксперты рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Теперь водителю грозит два уголовных дела
Предприятию вынесено предостережение
Уже высыпано порядка 350 тонн песка