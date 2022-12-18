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В Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог

В Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка

Сегодня в Улан-Удэ подсыпали более 150 опасных участков дорог. Комбинат по благоустройству приступил к подсыпке городских дорог в три часа ночи.

Подсыпано больше 150 участков: улицы Н. Петрова, мкрн. Стеклозавод, дорога вблизи «Беркута», пр. Автомобилистов, пр. 50-лет Октября, улицы Революции 1905 года, Трубачеева, Ключевская, Сахьяновой, Зои Космодемьянской, Клеверная развязка, Юного Коммунара и др.

За вчерашние сутки высыпано 550 тонн песка. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

- Уважаемые жители Улан-Удэ! Вы можете сообщить о необходимости уборки городских улиц в любое время по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838, - обратились к горожанам в мэрии Улан-Удэ. 
администрация Улан-Удэ подсыпка песком

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