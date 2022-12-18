Улан-удэнцев приглашают на открытие районных ёлок

Представления пройдут 22 и 23 декабря



22 декабря в 17.00 в парке «Кристальный» пройдёт новогоднее представление «Новогодние чудеса» (0+). Тигр, Зайчик, Дедушка Мороз и Снегурочка поздравят жителей с самым ярким праздником года. Впервые будет представлен новый герой, символ парка - Кристаллик.



23 декабря в 17:00 в парке «Юбилейный» состоится новогодняя ёлка Октябрьского района. Горожан ждёт премьера новогоднего этнического шоу «Сахали – белоснежная Дива» (0+). Вместе с главными героями - Белоснежной Дивой и Ветром-Вороном совершите увлекательное путешествие в волшебную историю, основанную на легендах северных народов.



23 декабря в 17:00 в парке имени Орешкова вас ждёт театрализованное представление «Морозко» (0+). Перед зрителями предстанут такие герои, как Баба-Яга, Настенька, Иванушка и, конечно же, настоящий Морозко! Озорные снеговики проведут весёлые и подвижные игры для зрителей, а Дедушка Мороз с внучкой раздадут целый мешок сладостей, сообщили в администрации Улан-Удэ.





