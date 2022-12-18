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В Улан-Удэ покажут балет «Щелкунчик»

В Улан-Удэ покажут балет «Щелкунчик»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сегодня «Щелкунчик» называют самым новогодним балетом и символом новогодних и рождественских праздников

Ровно 130 лет назад, 18 декабря 1892 года, в Мариинском театре состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Автором либретто по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» выступил знаменитый хореограф Мариус Петипа.

Участие в разработке сценария принимал директор Императорских театров Иван Александрович Всеволожский, брат композитора Модест Ильич Чайковский. Хореография принадлежала Льву Иванову. В Москве балет был впервые показан 21 мая 1919 года, после Октябрьской революции. В разные годы балет «Щелкунчик» в России и по всему миру ставили Александр Горский, Фёдор Лопухов, Василий Вайнонен, Джордж Баланчин, Юрий Григорович, Рудольф Нуреев.

На сегодня «Щелкунчик» называют самым новогодним балетом и символом новогодних и рождественских праздников. Это один самых репертуарных балетов, который показывают практически во всех музыкальных театрах по всему миру. Трудно представить, что когда-то не было ни волшебной музыки Чайковского, ни тех персонажей, что уводят зрителя в волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета «Щелкунчик» впервые был поставлен в 1967 году Ксенией Андреевной Есауловой и её сыном Игорем Есауловым. Исполнителями выступили первые выпускники Улан-Удэнского хореографического училища. Балет возобновлялся в разных редакциях в 1990-х, 2000-х годах.

Премьера современной версии самого новогоднего балета на сцене Бурятского театра оперы и балета состоялась 20 декабря 2018 года. Балетмейстером-постановщиком выступил Морихиро Ивата.

Сюжет знаменитого балета за 130 лет остался неизменным. Это постановка о победе добра над злом, об ожидании прекрасного принца и вере в сказку, которая обязательно станет былью.

Окунуться в сказочную атмосферу можно перед Новым годом – 28,29,30 декабря, а также в Рождество – 7 и 8 января.

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театр оперы и балета

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