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Читинец перечислил аферистам 2 млн

Читинец перечислил аферистам 2 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также на удочку мошенников попалась 39-летняя горожанка, которая отдала им 1,2 млн

В полицию в Чите обратилась 39-летняя горожанка и сообщила о хищении 1,2 млн рублей. Потерпевшая рассказала, что ей позвонила женщина и представилась следователем. Якобы сотрудница полиции сообщила, что дальний родственник оформил от её имени доверенность на управление её банковскими счетами, и имеющиеся на них деньги необходимо обезопасить. Женщина пояснила полицейским, что знает о мошеннических схемах и не поверила звонившим, однако из любопытства решила пообщаться. Убедившись, что читинка проявила интерес к звонку, мошенники в течение дня позвонили ей 34 раза, представляясь то работниками банка, то юристом, то сотрудниками полиции. Они убедили её снять накопления и перевести деньги на указанные номера телефонов, выдав их за «безопасные» счета.

О возникших проблемах читинка сообщила супругу, который пытался отговорить её от необдуманного поступка, убеждая, что она общалась с мошенниками, однако женщина была настроена «спасти» свои деньги. Мужчина выяснил, по какому адресу находится банкомат, с помощью которого супруга намеревается перевести деньги, и приехал. К тому времени читинка уже успела сделать более 80 переводов, отдав аферистам в общей сложности больше 1,2 млн рублей.

Также в полицию обратился читинец, который потерял больше двух миллионов рублей. Мужчина рассказал, что мошенники звонили ему на протяжении месяца, однако он, будучи осведомленным о существующих схемах, не вступал с ними в диалог. В этот раз злоумышленникам удалось воздействовать на забайкальца. Они выслали ему сканированные копии документов, заверенные печатью банка, подтверждающие то, что неизвестные пытаются оформить на его имя крупный денежный кредит, а также фотографию служебного удостоверения якобы сотрудника ФСБ. С помощью онлайн-приложения мужчина перевёл на «безопасные» счета все свои сбережения в сумме 2 млн. рублей.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество

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