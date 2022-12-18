В Улан-Удэ продолжается эксперимент по «пересадочному тарифу»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Со следующего года планируется внедрить тариф на новые укороченные маршруты



Как сообщили в Комитете по транспорту, ежедневно услугой пользуются в среднем 70 человек.



- Мы постепенно меняем маршрутную сеть и распространяем систему пересадочного тарифа. В текущем году мы применили тариф на маршруте №1, всего лишь один маршрут, но он уже показал, что люди пользуются услугой. В течение года мы подключили ещё три маршрута к пересадочному тарифу, на следующий год будем расширять сеть – это будет популярно и удобно - – платить две поездки по цене одной, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Система пересадочного тарифа работает на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.



Со следующего года планируется внедрить тариф на новые укороченные маршруты - №33А, 95А, 3К, сокращённый маршрут №16/16К, №27 и 27 Первое поле.



Как работает «Пересадочный тариф»?



Жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.



При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.



При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.



Отметим, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).

