Со следующего года планируется внедрить тариф на новые укороченные маршруты
Как сообщили в Комитете по транспорту, ежедневно услугой пользуются в среднем 70 человек.
- Мы постепенно меняем маршрутную сеть и распространяем систему пересадочного тарифа. В текущем году мы применили тариф на маршруте №1, всего лишь один маршрут, но он уже показал, что люди пользуются услугой. В течение года мы подключили ещё три маршрута к пересадочному тарифу, на следующий год будем расширять сеть – это будет популярно и удобно - – платить две поездки по цене одной, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Система пересадочного тарифа работает на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.
Со следующего года планируется внедрить тариф на новые укороченные маршруты - №33А, 95А, 3К, сокращённый маршрут №16/16К, №27 и 27 Первое поле.
Как работает «Пересадочный тариф»?
Жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.
При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.
При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.
Отметим, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).
В Улан-Удэ продолжается эксперимент по «пересадочному тарифу»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенник предложил ей заниматься интернет-продажами, пообещав крупный доход
Эксперты рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Теперь водителю грозит два уголовных дела
Предприятию вынесено предостережение
Уже высыпано порядка 350 тонн песка
Автомобили активно эксплуатируются
Уже вручены первые сертификаты
Женщины стащили пять килограммов креветок
Оплата QR-кодом на кассах супермаркетов набирает обороты среди жителей Бурятии и России
Проблему подняли активисты ТОС
Мужчина пытался сбежать от двух полицейских, но попался третьему
Дамнин Мунконов рассказал о нововведениях, статистике и планах на будущее
Свою продукцию привезут местные фермеры
Соревнования проводятся в лично-командном зачёте