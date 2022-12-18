Жителям Бурятии нужно почти 8 лет, чтобы накопить на квартиру

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Эксперты рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату



Доступность недвижимости для жителей регионов нашей страны снизилась – такой вывод сделали специалисты федерального портала «Мир квартир».



Они сопоставили цены на квартиры вторичного рынка с доходами населения и рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату.



- Средняя зарплата была взята из данных Росстата, цены на квартиры – из нашей собственной аналитики. Конечно, откладывать всю зарплату можно лишь при условии, что в семье работает второй человек, либо имея другие источники дохода, – рассуждает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – При расчетах мы также не учитывали инфляцию и другие факторы.



Оказалось, что легче всего накопить на собственное жильё людям в Магаданской и Чукотской областях – это займёт менее 4 лет. Но есть один нюанс: высокие зарплаты там получают в основном те, кто приезжает на заработки вахтовым методом, а жильё покупают местные жители, у которых доходы не так велики.



В десятку самых «скоростных» регионов вошли в основном также «севера»: Мурманская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская АО и Архангельская область. В этих регионах, кроме последнего, откладывать в кубышку придётся не более 5 лет.



- А больше всех придётся ждать жителям Севастополя – долгих 16 лет! Ибо, хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52%, в то время как зарплата – всего на 16%. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет, - отмечают специалисты.



Похожая судьбина и у других приморских регионов: в Дагестане надо откладывать на квартиру 14,2 года, в Краснодарском крае – 13,3, в Калининградской области – 12,1 года. Дело в том, что при небольших доходах местных жителей на курортах держатся высокие цены на недвижимость – в расчёте на покупателей из богатых регионов страны.



Горька участь и жителя столицы – 12,4 года. Ибо, хотя зарплата москвича одна из самых высоких в стране – 113 895 рублей в месяц, но и квартиры тут самые дорогие – в среднем целых 17 млн рублей! За три года зарплата обитателя Нерезиновой выросла на 18%, а квартиры подорожали на 27%.



В «долгую» десятку вошли также такие кавказские регионы, как Карачаево-Черкесия (12,2 года), Ингушетия (11,8 года), Северная Осетия (11,8 года) и Чечня (10,9 года).



В среднем россиянин, получая 61 879 рублей в месяц, накопит на квартиру стоимостью 4 732 579 рублей за 6,4 года.



Жителям Бурятии потребуется 7,9 лет, чтобы купить квартиру за 4,8 млн, при зарплате 51371 рублей.



