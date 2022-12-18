



Турнир является отборочным для формирования сборной команды Бурятии на 2023 год.









В Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера России Валерия Сыдеева и проходили в региональном центре единоборств «Патриот».Ранее на открытии соревнований с приветственными словами выступили земляки знаменитого тренера, а также выходцы из Тункинского района. Со словами благодарности обратилась директор Галбайской школы, которая рассказала о вкладе Валерия Сыдеева в будущее детей.- Валерий Манзаракшеевич Сыдеев очень любил свою малую родину. Это выражалось в том, что он каждый год приезжал в родную Галбайскую школу, устраивал различные турниры по борьбе. Кроме этого, устраивал олимпиады по математике, будучи сам учителем математики по профессии. Привозил огромные коробки с призами, кубками и медалями, вымпелами, денежные призы. Наши дети с нетерпением ждали его приезда. Откуда он всё это брал? Это его неустанная работа по поддержке детского спорта в родной деревне. Устраивал борьбу на траве, на снегу и даже просто в актовом зале в то время, когда не работал спортзал. Итогом этих вовлечений в спорт стало то, что сегодня работает секция вольной борьбы, возрождается былая слава Галбая, имеющего много спортсменов, борцов, – поведала директор школы Дарья Манзаракшеева.Председатель землячества уроженцев Тункинского района «Саяны» Баир Турбянов рассказал, что Валерий Сыдеев был активным участником землячества.- Валерий Манзаракшеевич был не только знаменитым талантливым тренером, он был активнейшим членом нашего землячества. Он возглавлял различные оргкомитеты по проведению мероприятий. Многие наши мероприятия, которые до сих пор проводятся, это его детища, - рассказал Баир Турбянов.Накануне, 17 декабря, вечером прошло награждение победителей и призёров.