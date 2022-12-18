В Улан-Удэ днём до -12 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря по республике переменная облачность, днём по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу -24,-29.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -10,-12.
В Бурятии преимущественно без осадков
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