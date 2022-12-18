В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -12 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря по республике переменная облачность, днём по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу -24,-29.



В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -10,-12.

