В Ангарске пьяный водитель пытался подкупить полицейского





Задержанный водитель ранее привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении ангарчанина составлены административные протоколы за управление автомобилем без прав и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 «Дача взятки должностному лицу», а также решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом».



В начале декабря инспекторы ДПС из УМВД России по Ангарскому городскому округу, при проверке документов у водителя автомобиля Toyota Nadia установили признаки опьянения.35-летний местный житель, находясь в патрульном автомобиле, просил не привлекать к административной ответственности. Полицейский неоднократно предупредил автомобилиста о юридических последствиях и составе преступления в его действиях.- В ходе дальнейшей беседы, молодой человек попытался передать инспектору денежные средства в размере 5000 рублей. Сотрудник Госавтоинспекции от полученных средств отказался и сообщил руководству о склонении к коррупционному правонарушению, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.