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В Ангарске пьяный водитель пытался подкупить полицейского

В Ангарске пьяный водитель пытался подкупить полицейского
Общество, 
Теперь водителю грозит два уголовных дела

В начале декабря инспекторы ДПС из УМВД России по Ангарскому городскому округу, при проверке документов у водителя автомобиля Toyota Nadia установили признаки опьянения.

35-летний местный житель, находясь в патрульном автомобиле, просил не привлекать к административной ответственности. Полицейский неоднократно предупредил автомобилиста о юридических последствиях и составе преступления в его действиях.

- В ходе дальнейшей беседы, молодой человек попытался передать инспектору денежные средства в размере 5000 рублей. Сотрудник Госавтоинспекции от полученных средств отказался и сообщил руководству о склонении к коррупционному правонарушению, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Задержанный водитель ранее привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении ангарчанина составлены административные протоколы за управление автомобилем без прав и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 «Дача взятки должностному лицу», а также решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом».
Ангарск ПДД взятка

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