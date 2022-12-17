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В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада

В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада
Общество,  Фото:Комбинат по благоустройству Улан-Удэ
Уже высыпано порядка 350 тонн песка

Сегодня ночью в Улан-Удэ выпал снег. Сотрудники комбината по благоустройству с четырёх часов утра подсыпают городские дороги, чтобы обеспечить автомобилистам безопасное движение.

- В первую очередь машины-пескоразбрасыватели были направлены на наиболее опасные участки: крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы. В настоящее время подсыпано более ста участков, высыпано порядка 350 тонн песка. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, - сообщили в комбинате по благоустройству.

Поскольку при интенсивном движении автомобилей на подсыпанном участке песок спустя некоторое время растаскивается, производится повторная подсыпка этого участка, чтобы не допустить образования гололёда.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны.

дороги

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