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Районная больница Бурятии обновила автопарк

Районная больница Бурятии обновила автопарк
Общество,  Фото:минздрав РБ
Автомобили активно эксплуатируются

В Кабанской центральной районной больнице обновлён автопарк. В этом году в больницу поступило четыре автомобиля общей стоимостью шесть миллионов рублей.

По словам главного врача Кабанской центральной районной больницы Михаила Батуева автомобили уже активно эксплуатируются.

– «Газель» – это автомобиль скорой медицинской помощи класса Б, полностью оснащённая. Транспорт уже используется по назначению в течении месяца в филиале Каменской участковой больницы. В 2022 году мы получили три «Лады Гранты» по программе модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение». Они постоянно используются, каждый автомобиль совершает по 27-30 выездов в месяц, - рассказал главврач.


В 2022 году медицинские организации Бурятии получили 100 автомобилей «Лада Гранта» в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения. 

минздрав автомобили

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