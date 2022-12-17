Районная больница Бурятии обновила автопарк









В Кабанской центральной районной больнице обновлён автопарк. В этом году в больницу поступило четыре автомобиля общей стоимостью шесть миллионов рублей.По словам главного врача Кабанской центральной районной больницы Михаила Батуева автомобили уже активно эксплуатируются.– «Газель» – это автомобиль скорой медицинской помощи класса Б, полностью оснащённая. Транспорт уже используется по назначению в течении месяца в филиале Каменской участковой больницы. В 2022 году мы получили три «Лады Гранты» по программе модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение». Они постоянно используются, каждый автомобиль совершает по 27-30 выездов в месяц, - рассказал главврач.В 2022 году медицинские организации Бурятии получили 100 автомобилей «Лада Гранта» в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.