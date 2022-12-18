Банковский эксперт: «Титан» использует технологии будущего

Оплата QR-кодом на кассах супермаркетов набирает обороты среди жителей Бурятии и России





Покупатели Бурятии могут выиграть призы до одного миллиона рублей, пользуясь системой быстрых платежей (СБП). Для участия в акции покупателю нужно оплачивать покупки QR-кодом в период с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. Итоги акции подводятся еженедельно с 7 ноября о 06 января 2023 года.



В интервью с «Байкал-Daily» экспертным мнением о новейших технологиях оплаты, которые на сегодня используются в магазинах торговой сети «Титан», поделился банковский эксперт в области платежных сервисов Егор Горлов.







- Добрый день, Егор! Расскажите, пожалуйста, о системе быстрых платежей, другими словами, об оплате QR-кодом. Как происходит оплата? И в чем специфика данной технологии?



- Система быстрых платежей (СБП) – это новый и более прогрессивный способ оплаты в сравнении с банковской картой. Если по эквайрингу карта прикладывается к банковскому терминалу или вставляется. То по СБП смартфон считывает QR-код, расположенный в кассовой зоне. Для оплаты QR-кодом достаточно иметь в телефоне мобильное приложение любого банка.





Отмечу, что QR-код может формироваться тремя способами:



Пре-чек, когда покупатель камерой смартфона сканирует бумажный чек с QR-кодом и таким образом производит оплату.





Динамический QR-код, который также сканируется камерой смартфона покупателя, но со специального экрана, и в банковском приложении у покупателя происходит оплата.



Технология кассовой ссылки - это стационарная наклейка с одним QR-кодом, расположенная на кассе, которая сканируется по аналогии с предыдущими способами оплаты.



Ещё есть способ бесконтактной оплаты, при котором не нужно открывать камеру. Для того чтобы оплатить покупку, достаточно всего лишь приложить смартфон к NFC-метке. При таком способе от покупателя требуется меньше действий. Мы думаем, что за этой технологией - будущее.



- А какой способ оплаты чаще всего используется в России? Например, в магазинах торговой сети «Титан»?



- Здесь все зависит от конкретного региона и отрасли компании. Каждый магазин использует ту технологию, которая им больше всего удобна. В продуктовых супермаркетах есть своя специфика. К примеру, в магазинах «Титан» используется сейчас оплата через динамический QR-код. Но до конца года будет внедрён новейший способ оплаты по СБП - оплата по QR- наклейкам, расположенным в кассовой зоне.



- И самый важный вопрос, насколько безопасна оплата QR-кодом?



- Это абсолютно безопасно. Здесь оплата смартфоном происходит только через авторизацию в банковском приложении. И даже если кто-то завладеет Вашим смартфоном, он ничего не сможет сделать. Нужен пароль от телефона, и в том числе от банковского приложения. А здесь в СБП опять же разные способы защиты: «Фэйс Айди» (Face ID), если это айфон; если андроид, то это может быть отпечаток пальца, текстовые пароли. Здесь защита - через само банковское приложение.



У способа оплаты QR-кодом существуют две степени защиты: пользовательский и общий. Пользовательская степень- это доступ к банковскому приложению, к которому доступ может получить только пользователь. А вторая степень защиты, общая – это когда в самом процессе оплаты СБП все транзакции идут на процессинге приложений банков и процессинге НСПК, оператора системы быстрых платежей.



НСПК – это Национальная система платёжных карт, учреждённая Центральным банком России в 2014 году. Здесь все сделано с высочайшим уровнем технологической безопасности. Тут никакие несанкционированные действия невозможны.



Мы, столько лет работая по СБП, сопровождая миллионы клиентов, ни разу не встречались с фактами компрометации либо взлома, направленного на того, чтобы эту систему сломать.



- А если сумма покупки составит свыше определенного лимита? У меня, к примеру, лимит по карте 1000 рублей. А по системе быстрых платежей, какие есть лимиты?



-Чтобы провести оплату по СБП, нужно просто авторизоваться в банковском приложении и оплатить нужную сумму. Лимиты есть только на крупные суммы когда, к примеру, речь идёт о покупке автомобилей. И это не затрагивает 99,9 процентов всех операций по системе быстрых платежей.



- Есть ли какие-то комиссия при оплате QR-кодом?



- Комиссия есть только для магазина. Для самого покупателя нет никаких комиссий.



- Какие основные выгоды для покупателя при этом способе оплаты?



- Первое – это удобство, что не нужно брать или вытаскивать карту. Смартфоном можно рассчитаться во всех магазинах, которые поддерживают способ оплаты через СБП. Второе, как я упомянул выше, высокий уровень безопасности платёжных операций. Третье – возможность быстро оплачивать товары большими суммами.



Важный плюс системы быстрых платежей - программы лояльности, акции, конкурсы. К примеру, сейчас идёт розыгрыш от Национальной платёжной системы, оператора СБП, в нем можно выиграть до 1 миллиона рублей.



- Спасибо большое, Егор, за подробную информацию!











