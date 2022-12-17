В Бурятии участники СВО из числа детей-сирот получают жилищные сертификаты вне очереди





В Бурятии участники специальной военной операции из числа детей-сирот начали получать жилищные сертификаты в приоритетном порядке. В пятницу, 16 декабря, глава республики Алексей Цыденов вручил сертификаты одним из первых получателей, сообщает пресс-служба главы РБ и правительства РБ;- В республике отдельно был принят закон о том, что участникам СВО из числа детей-сирот вне очереди за счёт средств республиканского бюджета предоставляются средства на жилье. Хочу вам лично выразить благодарность и слова поддержки, наши ребята из Бурятии все настоящие герои с наградами или без, не важно, у каждого есть личная история спасения сослуживцев и мирных жителей. Спасибо вам за то, что с достоинством и честью защищаете нашу страну. Мы со своей стороны содействуем, чтобы в вашей дальнейшей жизни было все хорошо, - отметил на встрече Алексей Цыденов.Зампред правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова подчеркнула, что мера социальной поддержки о приоритетном получении жилищных сертификатов участниками СВО закреплена республиканским законодательством в октябре текущего года. Бурятия стала первым регионом, который ввёл такой вид соцподдержки для участников спецоперации из числа детей-сирот.- Уважаемый Алексей Самбуевич, от лица всех ребят, которые здесь находятся, тех, которые не смогли сюда подойти и непосредственно тех, кто находится на специальной военной операции, - большое спасибо. Поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо! – сказал один из военнослужащих - участников торжественной церемонии.В целом для обеспечения жильём жителей Бурятии из числа детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилищного сертификата, до конца 2022 года будет закуплено 165 жилых помещений в рамках субсидии из федерального и республиканского бюджетов. По состоянию на 1 декабря в сводном списке республики Бурятия числится 5011 человек из числа детей-сирот старше 18 лет, нуждающихся в жилье.- Вопрос обеспечения жильём детей-сирот и лиц из их числа стоит на особом контроле правительства Республики Бурятия, Минсоцзащиты республики, - рассказала министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.