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Любительницы креветок предстали перед судом в Бурятии

Любительницы креветок предстали перед судом в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщины стащили пять килограммов креветок

21 сентября жительница Северо-Байкальского района Бурятии предложила своей знакомой украсить в пассажирском поезде морепродукты. Та согласилась и они, находясь в вагоне, стащили пять килограммов креветок (лангустин), стоимостью 1 200 руб. за 1 кг..

Украв креветки, женщины сбежали с места преступления. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

В судебном заседании любительницы морепродуктов свою вину признали, в содеянном раскаялись, ущерб возместили в полном объёме.

Суд квалифицировал их действия по п.п.«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Им назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда. 
суд приговор кража

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