Женщины стащили пять килограммов креветок
21 сентября жительница Северо-Байкальского района Бурятии предложила своей знакомой украсить в пассажирском поезде морепродукты. Та согласилась и они, находясь в вагоне, стащили пять килограммов креветок (лангустин), стоимостью 1 200 руб. за 1 кг..
Украв креветки, женщины сбежали с места преступления. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
В судебном заседании любительницы морепродуктов свою вину признали, в содеянном раскаялись, ущерб возместили в полном объёме.
Суд квалифицировал их действия по п.п.«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Им назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
Любительницы креветок предстали перед судом в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уже вручены первые сертификаты
Женщины стащили пять килограммов креветок
Проблему подняли активисты ТОС
Мужчина пытался сбежать от двух полицейских, но попался третьему
Дамнин Мунконов рассказал о нововведениях, статистике и планах на будущее
Свою продукцию привезут местные фермеры
Соревнования проводятся в лично-командном зачёте
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Первый этап собираются провести 7 января
Он станет выходным днём на территории республики
Также состоятся забеги в купальниках
В финал вышли 6 библиотек республики
Победителя наградят денежной премией
Стоимость работ составит более 106 млн рублей
Юные спортсмены примут участие в окружном финале