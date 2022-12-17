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Жители микрорайона Улан-Удэ нуждаются в досуговом центре

Жители микрорайона Улан-Удэ нуждаются в досуговом центре
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Проблему подняли активисты ТОС

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ встретилась с представителями территориальных общественных самоуправлений микрорайона «Южный». В мероприятии также участвовали представители районной администрации, отдела полиции № 2 УМВД России по республике, администрации города, фонд капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций.

Представители ТОСов обозначили перед присутствующими проблемы передачи бесхозяйных канализационных сетей, замены аварийных участков теплотрассы, переноса срока капитального ремонта кровли в многоквартирном доме.

Горожане указали на необходимость создания культурно-досугового центра на территории микрорайона.

Также участники встречи обсудили состояние преступности и правопорядка на территории микрорайона, акцентировали внимание на необходимости ведения здорового образа жизни, профилактике алкоголизма.

- Прокурор района по всем вопросам дал разъяснения, по обращениям организовал проверки, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура ТОС

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