Жители микрорайона Улан-Удэ нуждаются в досуговом центре

Общество, Фото: прокуратура РБ

Проблему подняли активисты ТОС



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ встретилась с представителями территориальных общественных самоуправлений микрорайона «Южный». В мероприятии также участвовали представители районной администрации, отдела полиции № 2 УМВД России по республике, администрации города, фонд капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций.



Представители ТОСов обозначили перед присутствующими проблемы передачи бесхозяйных канализационных сетей, замены аварийных участков теплотрассы, переноса срока капитального ремонта кровли в многоквартирном доме.



Горожане указали на необходимость создания культурно-досугового центра на территории микрорайона.



Также участники встречи обсудили состояние преступности и правопорядка на территории микрорайона, акцентировали внимание на необходимости ведения здорового образа жизни, профилактике алкоголизма.



- Прокурор района по всем вопросам дал разъяснения, по обращениям организовал проверки, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

