Проблему подняли активисты ТОС
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ встретилась с представителями территориальных общественных самоуправлений микрорайона «Южный». В мероприятии также участвовали представители районной администрации, отдела полиции № 2 УМВД России по республике, администрации города, фонд капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций.
Представители ТОСов обозначили перед присутствующими проблемы передачи бесхозяйных канализационных сетей, замены аварийных участков теплотрассы, переноса срока капитального ремонта кровли в многоквартирном доме.
Горожане указали на необходимость создания культурно-досугового центра на территории микрорайона.
Также участники встречи обсудили состояние преступности и правопорядка на территории микрорайона, акцентировали внимание на необходимости ведения здорового образа жизни, профилактике алкоголизма.
- Прокурор района по всем вопросам дал разъяснения, по обращениям организовал проверки, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Жители микрорайона Улан-Удэ нуждаются в досуговом центре
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проблему подняли активисты ТОС
Мужчина пытался сбежать от двух полицейских, но попался третьему
Дамнин Мунконов рассказал о нововведениях, статистике и планах на будущее
Свою продукцию привезут местные фермеры
Соревнования проводятся в лично-командном зачёте
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Первый этап собираются провести 7 января
Он станет выходным днём на территории республики
Также состоятся забеги в купальниках
В финал вышли 6 библиотек республики
Победителя наградят денежной премией
Стоимость работ составит более 106 млн рублей
Юные спортсмены примут участие в окружном финале
Их можно подать на портале государственных услуг
Церемония состоится в Байкальске в эти выходные