В Бурятии оштрафовали неисправимого любителя пьяной езды

Мужчина смекнул, что в это время он может улизнуть от правоохранителей, но едва тронувшись с места, его остановил третий сотрудник ГИБДД, который оставался в патрульном автомобиле и внимательно наблюдал за подозрительным водителем в припаркованном автомобиле.



В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся.



Суд квалифицировал его действия по ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного, удовлетворительную характеристику с места жительства, положительную характеристику с места работы. Отягчающих обстоятельств не установлено.



- Приговором суда мужчина признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Приговор суда не вступил в законную силу.











30-летний житель Баунтовского района Бурятии, попавшийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, предстал перед судом.Эта история случилась в конце декабря 2020 года, когда мужчина с компанией решил повеселиться в баре. У него никогда не было водительских прав, но этого его нисколько не смущало, и мужчина спокойно катался на своей машине, и порой в нетрезвом состоянии.В ноябре 2020 года автомобилиста привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Его арестовали на 10 суток.Но урок не пошёл ему на пользу, поскольку водитель без прав вновь сел нетрезвым за руль. Он приехал в бар на своей машине и припарковал её около входа. Выпивать он не собирался, но потом планы изменились и вскоре сельчанин присоединился к собутыльникам.Именно в этот вечер экипаж ГИБДД патрулировал улицы районного центра, и проезжая мимо кафе, сотрудники полиции решили проверить соблюдение посетителями антиковидных ограничений. Нетрезвый «бесправник» прогревал машину, когда увидел, как подъехала патрульная машина, и двое полицейских прошли в кафе.