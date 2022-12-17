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В Бурятии оштрафовали неисправимого любителя пьяной езды

В Бурятии оштрафовали неисправимого любителя пьяной езды
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина пытался сбежать от двух полицейских, но попался третьему

30-летний житель Баунтовского района Бурятии, попавшийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, предстал перед судом.

Эта история случилась в конце декабря 2020 года, когда мужчина с компанией решил повеселиться в баре. У него никогда не было водительских прав, но этого его нисколько не смущало, и мужчина спокойно катался на своей машине, и порой в нетрезвом состоянии.

В ноябре 2020 года автомобилиста привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Его арестовали на 10 суток.

Но урок не пошёл ему на пользу, поскольку водитель без прав вновь сел нетрезвым за руль. Он приехал в бар на своей машине и припарковал её около входа. Выпивать он не собирался, но потом планы изменились и вскоре сельчанин присоединился к собутыльникам.

Именно в этот вечер экипаж ГИБДД патрулировал улицы районного центра, и проезжая мимо кафе, сотрудники полиции решили проверить соблюдение посетителями антиковидных ограничений. Нетрезвый «бесправник» прогревал машину, когда увидел, как подъехала патрульная машина, и двое полицейских прошли в кафе.

Мужчина смекнул, что в это время он может улизнуть от правоохранителей, но едва тронувшись с места, его остановил третий сотрудник ГИБДД, который оставался в патрульном автомобиле и внимательно наблюдал за подозрительным водителем в припаркованном автомобиле.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд квалифицировал его действия по ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного, удовлетворительную характеристику с места жительства, положительную характеристику с места работы. Отягчающих обстоятельств не установлено.

- Приговором суда мужчина признан виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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