В Бурятии предприятие хранило заражённую сосну

Предприятию вынесено предостережение



В Кижингинском районе Бурятии предприятие хранило заражённую продукцию, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора. Карантинный организм обнаружили в партии лесоматериалов – сосны обыкновенной - в объёме 90 куб. м. Факт заражения подтверждается заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.



- В результате энтомологической экспертизы выявлен карантинный объект - малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor L), имеющий карантинный статус на территории Российской Федерации. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, заражённой и (или) засорённой карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация не допускается и является нарушением федерального закона, - сообщили в пресс-службе управления.



Предприятию вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.



