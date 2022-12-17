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В Бурятии предприятие хранило заражённую сосну

В Бурятии предприятие хранило заражённую сосну
Общество,  Фото:pixabay.com
Предприятию вынесено предостережение

В Кижингинском районе Бурятии предприятие хранило заражённую продукцию, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора. Карантинный организм обнаружили в партии лесоматериалов – сосны обыкновенной - в объёме 90 куб. м. Факт заражения подтверждается заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

- В результате энтомологической экспертизы выявлен карантинный объект - малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor L), имеющий карантинный статус на территории Российской Федерации. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, заражённой и (или) засорённой карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация не допускается и является нарушением федерального закона, - сообщили в пресс-службе управления.

Предприятию вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Россельхознадзор

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