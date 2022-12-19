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Горячая линия по частичной мобилизации в Бурятии перестала быть круглосуточной

Горячая линия по частичной мобилизации в Бурятии перестала быть круглосуточной
Общество,  Фото:pixabay.com
Режим её работы изменился

Жители Бурятии стали реже обращаться на горячую линию по частичной мобилизации, которая заработала в конце сентября. Потому вопросы и жалобы там теперь принимают не круглосуточно, а только в рабочие дни с 8 часов утра и до 18:00.

- Изменение режима работы связано со значительным снижением обращений. В первые дни поступало более четырёх с половиной тысяч звонков в сутки, а сейчас их число снизилось до 50, – передаёт «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Минсоцзащиты республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», на минувшей неделе на горячей линии случился сбой. Из-за технических неполадок она на время оказалась недоступна.

Специалистам удалось устранить неисправность в кратчайшие сроки. На следующий день всё заработало в штатном режиме.

Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».


горячая линия частичная мобилизация

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