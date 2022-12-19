Горячая линия по частичной мобилизации в Бурятии перестала быть круглосуточной

Режим её работы изменился
- Изменение режима работы связано со значительным снижением обращений. В первые дни поступало более четырёх с половиной тысяч звонков в сутки, а сейчас их число снизилось до 50, – передаёт «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Минсоцзащиты республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», на минувшей неделе на горячей линии случился сбой. Из-за технических неполадок она на время оказалась недоступна.
Специалистам удалось устранить неисправность в кратчайшие сроки. На следующий день всё заработало в штатном режиме.
Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».
Специалистам удалось устранить неисправность в кратчайшие сроки. На следующий день всё заработало в штатном режиме.
Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».