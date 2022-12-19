Горячая линия по частичной мобилизации в Бурятии перестала быть круглосуточной

Режим её работы изменился













Специалистам удалось устранить неисправность в кратчайшие сроки. На следующий день всё заработало в штатном режиме.



Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».





Как сообщал «Байкал-Daily» , на минувшей неделе на горячей линии случился сбой. Из-за технических неполадок она на время оказалась недоступна.Специалистам удалось устранить неисправность в кратчайшие сроки. На следующий день всё заработало в штатном режиме.Позвонив на короткий номер 122, жители республики смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации на Украине. Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».

Жители Бурятии стали реже обращаться на горячую линию по частичной мобилизации, которая заработала в конце сентября. Потому вопросы и жалобы там теперь принимают не круглосуточно, а только в рабочие дни с 8 часов утра и до 18:00.- Изменение режима работы связано со значительным снижением обращений. В первые дни поступало более четырёх с половиной тысяч звонков в сутки, а сейчас их число снизилось до 50, – передаёт «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Минсоцзащиты республики.