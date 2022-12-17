В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год





В состав района входят 35 населённых пунктов. Численность постоянного населения района составляет 20 101 человек. Оказание медицинской помощи осуществляется амбулаторно-поликлинической, стационарной службой и вспомогательными подразделениями. В состав амбулаторно-поликлинической службы входит поликлиника, детская поликлиника, 4 врачебные амбулатории и 20 ФАПов.



- Для доступности оказания медицинской помощи взрослым и детям была перестроена маршрутизация больных с разграничением потоков, это в лучшую сторону сказалось на работе. Мы в этом году провели много ремонта в разных отделениях: в терапевтическом, инфекционном, родильном, а также на пищеблоке, - рассказывает Дамнин Мунконов.



Инфраструктура



Кроме того, в 2022 году построили и ввели новый ФАП в селе Охор-Шибирь. Объект получил санзаключение и сейчас ведётся работа по лицензированию. Открытие ФАПа планируется под занавес уходящего года, что станет новогодним подарком для местных жителей.



Также по национальной программе «Здравоохранение» приобретены три автомобиля «Лада Гранта». Их распределили на детскую, взрослую поликлинику и врачебную амбулаторию.



Внушающая статистика



В значительных цифрах улучшается оказание первичной медико-санитарной помощи. По словам Мунконова, в 2020 году было осуществлено 19 выездов, в 2021 – уже 52, а за 9 месяцев этого года было совершено 113 выездов.



- Еженедельно, 2 раза – по вторникам и четвергам – проводится выездная работа в рамках диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения и детей. Большую помощь в этом сыграло поступление передвижного мобильного комплекса «Мобильный ФАП». На котором было организовано 28 выездов, осмотрено 3978 человек, - делится Дамнин Мунконов.



Диспансеризация взрослого населения идёт согласно плану. В этом году врачи запланировали обследовать 4839 человек. Процент выполнения за 11 месяцев составил – 83,6%



- Профилактические осмотры выполнены на 95%, по углублённой диспансеризации план перевыполнен на 100,5 %. Продолжается работа по проведению 2 этапа диспансеризации. Внедрена в поликлиническую службу новая модель организации оказания медицинской помощи, при этом в рамках новой модели перевыполнен план посещений на 94,4%, - поясняет главврач.



Цифровизация



На текущий момент к интернету подключено уже 19 ФАПов. В том числе, у 16 из них установлены средства криптозащиты информации для подключения к защищённой сети передачи данных для работы в региональной информационной медицинской системе.



- В Тункинской ЦРБ внедрена централизованная подсистема управления скорой и неотложной медицинской помощью. К ней по защищённой сети передачи данных подключены два автоматизированных рабочих места, и четыре мобильных планшета для бригад СМП, - объясняет Мунконов.



Продолжаются работы по оформлению электронных листков нетрудоспособности и передаче их в ФСС в электронном виде, по выписке льготных рецептов.



Новые кадры



Также Тункинский район пополнился новыми кадрами. Как заявил главврач, за 11 месяцев показатели укомплектованности ФАПов медицинскими работниками выполнены на 100%.



- По программе «Земский доктор» в этом году прибыл один врач, по программе «Земский фельдшер» - 1 сотрудник. Меры для привлечения и закрепления медицинских кадров остаются те же: обеспечение жильём работников здравоохранения, выплата подъёмных пособий молодым специалистам, софинансирование аренды жилья и профориентационная работа среди обучающихся лиц с заключениями целевых договоров и выплатами стипендий, - рассказывает Дамнин Мунконов.



При этом больница продолжит усиливать работу по привлечению и укомплектованию медицинских кадров.



- В 2023 году планируется привлечь по программе «Земский доктор и Земский фельдшер» врачей: невролога, педиатра, офтальмолога, онколога, трёх фельдшеров на ФАПы в сёлах Далахай, Тагархай, Харбяты. Кроме того, проводится работа по обучению врача-терапевта по программе профпереподготовки в Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. В настоящее время в рамках целевой подготовки по программе специалитета в медицинских вузах обучаются 12 врачей и 29 средних медицинских работников в республиканских медицинских колледжах, - поделился главврач Тункинской ЦРБ.



Планы на будущее



Всё же основным приоритетным направлением для больницы остаётся исполнение показателей нацпроектов и программ. Будет сделан упор на профилактическую работу и активизацию деятельности по формированию здорового образа жизни населения района. Будет активизирована работа по включению граждан в Личный кабинет приложения «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.



- Важно обеспечить выполнение плановых объёмов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению. В силу отдалённости района нам важно внедрение новых методов лечения и диагностики, - отметил Дамнин Мунконов.



В 2024 году планируется строительство новой поликлиники в селе Кырен. В следующем году по нацпроекту и программе модернизации объектов первичного звена здравоохранения запланировано строительство ФАПов в сёлах Галбай и Далахай.



