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Главврач Тункинской ЦРБ рассказал, чем чаще всего болеют местные жители

Главврач Тункинской ЦРБ рассказал, чем чаще всего болеют местные жители
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Первыми в списке находятся болезни органов дыхания

Главврач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов составил рейтинг болезней, которые чаще всего приводят к госпитализации среди местных жителей. Первыми в списке находятся болезни органов дыхания, а меньше всего люди обращаются с проблемами в области пищеварения.

- В структуре заболеваемости, что приводит к госпитализации, на первом месте остались болезни органов дыхания (БОД), на втором – системы кровообращения (БСК), на третьем – травмы, отравления, на четвёртом – COVID, на пятом – болезни органов пищеварения (БОП), - рассказал Дамнин Мунконов.

Главврач отметил, что запущенные случаи происходят из-за позднего обращения за медицинской помощью. В следствии чего, приводящие к поздней госпитализации.

- Если же говорит о стационарозамещающей помощи, то здесь структура заболеваемости выглядит так: болезни системы кровообращения, затем болезни нервной системы, а на третьем месте – сахарный диабет. В связи с этим, проводится большая работа в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как результат, в этом году не зафиксирована больничная летальность от инфаркта миокарда, выполнены плановые показатели доли лиц с БСК, состоящих на диспансерном учёте, - добавил Мунконов.

Также в больнице разработан и утверждён план мероприятий по профилактике, раннему выявлению и снижению смертности населения от онкологических заболеваний на 2022 - 2024 годах. По словам главврача Тункинской ЦРБ, в сравнении с 2020 годом смертность от злокачественных новообразований снизилась на 27,8%, она ниже среднереспубликанского показателя на 25,4%.

- Необходимо отметить, что среди детей в течение последних лет высокой остаётся госпитальная заболеваемость от болезней органов дыхания, органов пищеварения, от травм и отравлений, - отметил Дамнин Мунконов.


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