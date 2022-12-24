Главврач Тункинской ЦРБ рассказал, чем чаще всего болеют местные жители

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Первыми в списке находятся болезни органов дыхания



Главврач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов составил рейтинг болезней, которые чаще всего приводят к госпитализации среди местных жителей. Первыми в списке находятся болезни органов дыхания, а меньше всего люди обращаются с проблемами в области пищеварения.



- В структуре заболеваемости, что приводит к госпитализации, на первом месте остались болезни органов дыхания (БОД), на втором – системы кровообращения (БСК), на третьем – травмы, отравления, на четвёртом – COVID, на пятом – болезни органов пищеварения (БОП), - рассказал Дамнин Мунконов.



Главврач отметил, что запущенные случаи происходят из-за позднего обращения за медицинской помощью. В следствии чего, приводящие к поздней госпитализации.



- Если же говорит о стационарозамещающей помощи, то здесь структура заболеваемости выглядит так: болезни системы кровообращения, затем болезни нервной системы, а на третьем месте – сахарный диабет. В связи с этим, проводится большая работа в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как результат, в этом году не зафиксирована больничная летальность от инфаркта миокарда, выполнены плановые показатели доли лиц с БСК, состоящих на диспансерном учёте, - добавил Мунконов.



Также в больнице разработан и утверждён план мероприятий по профилактике, раннему выявлению и снижению смертности населения от онкологических заболеваний на 2022 - 2024 годах. По словам главврача Тункинской ЦРБ, в сравнении с 2020 годом смертность от злокачественных новообразований снизилась на 27,8%, она ниже среднереспубликанского показателя на 25,4%.



- Необходимо отметить, что среди детей в течение последних лет высокой остаётся госпитальная заболеваемость от болезней органов дыхания, органов пищеварения, от травм и отравлений, - отметил Дамнин Мунконов.





