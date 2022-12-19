В райцентре в Бурятии старушки подкармливают бродячих псов прямо из окон

Власти заявили, что это их свободное право
Жители Гусиноозёрска обеспокоены огромными стаями собак, которые бегают по городу. Люди заявили: их прикормили местные пенсионерки. Бездомные животные оккупировали сразу несколько улиц и теперь от них нет никакого спасения.
Гусиноозёрцам пришлось жаловаться в местный чат.
- Бабушки из дома № 30 на улице Ленина с 8-9 часов утра подкармливают бездомных собак. Также на Гагарина, где УИИ, кидают рыбу или остатки еды из окон второго-третьего этажа. Примите меры, поговорите с бабушками, чтоб не подкармливали, – взмолились они. – Дети бояться ходить в школу – по утрам много собак на улицах Ленина, Комсомольская, Гагарина и Ключевская.
Местные попросили отлавливать и увозить уличных псов в приют. Власти же ещё раз напомнили горожанам о необходимости стерилизовать собак.
- Скопление безнадзорных животных – следствие недобросовестного отношения хозяев к своим питомцам. Необходимо проводить стерилизацию во избежание нежелательного появления щенков и отпускать собак не выпускать на самовыгул, – заявили в районной администрации.
Там добавили, что кормить бездомных собак – свободное право человека. Приюта для них в районе пока что нет.
Теперь их можно найти на картах в электронных справочниках
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