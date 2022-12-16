В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоинспекторы будут работать на основных магистральных улицах города



Сегодня вечером, 16 декабря, в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей, группами нарядов ДПС. Автоинспекторы будут работать на основных магистральных улицах города.



- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Улан-удэнцев просят по возможности, отказаться от поездок, если транспортное средство не готово к сложным дорожным условиям. Пешеходам также стоит быть осторожными на проезжей части в условиях гололёда.



Информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем с признаками опьянения, просят сообщить по телефонам: 29-29-02, 29-29-99.

