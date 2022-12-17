В Улан-Удэ днём до -12 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 декабря по республике облачно, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с, позёмка. Температура днём -8,-13, местами -17,-22, по северу местами -24,-29.
В Улан-Удэ днём временами снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -19,-21, к утру повышение до -14,-16, днём 10-12 градусов мороза.
В Бурятии сегодня снежно
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