ГИБДД рассказала о порядке предоставления госуслуг жителям новых регионов РФ





- Постановление разработано в соответствии с федеральными конституционными законами об образовании в составе Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей – и устанавливает особенности предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Положения постановления касаются граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на указанных территориях на день принятия в Российскую Федерацию или ранее проживавших и выехавших из них в Российскую Федерацию, а также юридических лиц, зарегистрированных на данных территориях на указанную дату, - пояснили в ГИБДД.



В соответствии с постановлением, до 1 января 2026 года регистрация транспортных средств, принадлежащих этой категории граждан и юридических лиц, а также выдача российских водительских удостоверений будут осуществляться с учётом следующих особенностей:



- для замены регистрационных документов и государственных регистрационных знаков необходимо будет предъявить российский паспорт или вид на жительство, документы, подтверждающие постоянное проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также документы и госномера транспортных средств, выданные до вступления в силу настоящего постановления компетентными органами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а в случае их отсутствия – сведений, подтверждающих регистрацию транспортного средства.



- для юридических лиц также необходимы документы, подтверждающие регистрацию в качестве российского юрлица с адресом местонахождения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



- замена водительских удостоверений, ранее выданных на Украине, в ДНР и ЛНР, на российские производится без сдачи экзаменов на право управления транспортным средством при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство и самого водительского удостоверения.



Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться подразделениями Госавтоинспекции не только на территории новых субъектов, но и в столицах других российских регионов.



В Бурятии это - МРЭО ГИБДД МВД по Республике Бурятия, расположенное по адресу г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18.



График приёма граждан по регистрации транспортных средств:

Ежедневно без выходных: с 8:30 до 20:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Контактный телефон: 8(3012)29-29-28, 29-29-18.



График приёма граждан по замене водительских удостоверений:

- вторник, четверг, пятница, суббота с 8:30 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00);

- среда с 08:30 до 12:30;

- понедельник, воскресенье – выходные дни.

Контактный телефон: 8(3012)29-29-23.



14 декабря 2022 года вступило в силу постановление правительства России об особенностях предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, а также о внесении изменения в пункт 14 Правил государственной регистрации транспортных средств.