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В нацпарке в Бурятии появилась новая смотровая площадка

В нацпарке в Бурятии появилась новая смотровая площадка
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Её назвали в честь Саян

В рамках федерального проекта по сохранению Байкала в Тункинском национальном парке появилась новая смотровая площадка площадью в 240 квадратных метров под названием «Саянай зурхэн». В переводе с бурятского это означает «сердце Саян».

С площадки открывается красивый вид на горную реку Ехэ-Угун, берущую начало в горных хребтах Восточного Саяна. А рядом есть информационные таблички, рассказывающие, куда сходить и что посмотреть.





Новое сооружение и визитный центр «Хэшэгтэ» соединяет 400-метровый деревянный настил. Имеется там и обустроенный спуск к реке. 

К «Саянай зурхэн» прилегает одноимённая экологическая тропа длиной в 4600 метров, огибающая священную гору. Там расположены две смотровые площадки, выходящие на Тункинские гольцы, и вышка для наблюдения за животными. Вдоль дорожки установлены 12 беседок, каждая из которых символизирует год жизни по восточному календарю.

Вокруг горы представители буддийских община «Бурхан Баабай» и «Гандан» и местные жители устанавливают 108 буддийских ступ со скульптурами Будды Шакьямуни. Именно здесь находится самое большое в республике гороо – священный круг, который обходят верующие и посетители.

- Это место объединяет в одно целое разные направления отдыха – экологический, познавательный, лечебно-оздоровительный и горный туризм. Рядом находится сакральное место «Бурхан Баабай» (священная гора Хайрхан), воистину являющееся местом силы и притяжения туристов со всего мира, – рассказали в Тункинском нацпарке. 
смотровая площадка буддизм отдых

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