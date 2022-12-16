Инспекторы ДПС спасли замерзающего на дороге жителя Бурятии





- Он добавил, что знакомых в Заиграевском районе у него нет и переночевать ему негде. Полицейские предложили ему доехать до отдела полиции, где он смог бы согреться, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД доставили мужчину в отдел полиции посёлка Онохой. В свою очередь, гражданин поблагодарил полицейских за помощь.



56-летний житель Еравнинского района рассказал полицейским, что идёт пешком с животноводческой стоянки, где работал по найму.