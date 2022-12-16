Инспекторы ДПС спасли замерзающего на дороге жителя Бурятии

Вечером 12 декабря экипажу ДПС в Заиграевском районе Бурятии поступило сообщение о том, что на дороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск мужчина нуждается в помощи. Сообщалось, что мужчина идёт в мороз пешком уже около трёх часов и порядком замёрз.
Автоинспекторы выехали на место и встретили его вблизи села Арбижил.
56-летний житель Еравнинского района рассказал полицейским, что идёт пешком с животноводческой стоянки, где работал по найму.
- Он добавил, что знакомых в Заиграевском районе у него нет и переночевать ему негде. Полицейские предложили ему доехать до отдела полиции, где он смог бы согреться, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД доставили мужчину в отдел полиции посёлка Онохой. В свою очередь, гражданин поблагодарил полицейских за помощь.
Сотрудники ГИБДД доставили мужчину в отдел полиции посёлка Онохой. В свою очередь, гражданин поблагодарил полицейских за помощь.