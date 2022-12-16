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Улан-Удэ посетит образ Богоматери, направляющийся в Монголию

Улан-Удэ посетит образ Богоматери, направляющийся в Монголию
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Временным местом пребывания иконы станет Свято-Одигитриевский собор

22 декабря в Улан-Удэ будет встречен список чудотворной Афонской иконы Божией Матери, именуемый «Самонаписавшаяся». Он создан для Свято-Троицкого храма города Улан-Батор в Монголии.

Список прибудет в Свято-Одигитриевский собор к 9 часам утра, перед началом божественной литургии. По завершении литургии перед ним будет совершено молебное пение.

- Все желающие смогут помолиться пред святым образом, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Первый список с иконы Пресвятой Богородицы «Самонаписавшаяся» был написан в конце XIX века в русском Пантелеимоновом монастыре на горе Афон. Согласно надписи на его обратной стороне, он был послан «в безвозмездный дар… всем русским и православным в Урге и по всей Монголии постоянно или временно жительствующим… или будущему благолепному храму в Урге». В настоящее время этот список пребывает в фондах национального музея Бурятии.

В июне-июле этого года в Улан-Удэ был создан новый список этого образа для Свято-Троицкого храма в городе Улан-Батор – единственного православного храма в Монголии. Над созданием этого списка трудились преподаватели Московского академического художественного училища Иван Кузнецов и Евгений Кравцов, которые специально приезжали для этого в Улан-Удэ, а затем доканчивали работу уже в Москве.

19 декабря вновь написанная икона будет освящена в Москве митрополитом Волоколамским Антонием, а утром 22 декабря доставлена в Улан-Удэ, где все желающие смогут помолиться перед ней в Свято-Одигитриевском соборе. Отсюда образ Богоматери направится на место своего постоянного пребывания – в Монголию, в Свято-Троицкий храм города Улан-Батор.

Небольшая точная копия иконы в серебряной ризе, в 2022 году присланная со Святой Горы Афон, находится в Свято-Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ.
епархия православие Бурятия Улан-Удэ Монголия икона

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