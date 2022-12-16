Александр Гомбожапов стреляет без помощи рук
Лучнику из Бурятии Александру Гомбожапову присвоено звание мастера спорта международного класса. Выше него – только звание заслуженного мастера спорта. Соответствующий приказ министерство спорта России издало 12 декабря.
Александр Гомбожапов – уникальный спортсмен, выступающий в стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмен без рук стреляет ногой, при этом на спуск релиза нажимает зубами.
За четыре последних года Александр добился крупных успехов. Одно из его последних достижений – серебряная медаль в личном зачёте на чемпионате мира-2022, который прошёл в ОАЭ.
Уникальный бурятский лучник стал мастером спорта международного класса
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