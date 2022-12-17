В Иркутске разыграют кубок по бодибилдингу среди новичков

Соревнования проводятся в лично-командном зачёте



18 марта 2023 года в Иркутске пройдут открытое первенство и кубок области по бодибилдингу «Adrenalin Cup» среди новичков. Местом проведения станет дом культуры «Орбита».



Регистрация на соревнования состоится 17 марта следующего года. Расписание регистрации будет опубликовано 27 февраля.



Чемпионат проводится в лично-командном зачёте по правилам международной федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB.



В соревнованиях примут участие спортсмены от 10 лет и старше в 19 категориях и 2 абсолютных первенствах. Количество категорий может быть пересмотрено в зависимости от количества заявленных участников.



Победители и призёры во всех категориях награждаются дипломами, медалями и кубками.



Возрастное ограничение 6+

