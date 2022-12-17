Соревнования проводятся в лично-командном зачёте
18 марта 2023 года в Иркутске пройдут открытое первенство и кубок области по бодибилдингу «Adrenalin Cup» среди новичков. Местом проведения станет дом культуры «Орбита».
Регистрация на соревнования состоится 17 марта следующего года. Расписание регистрации будет опубликовано 27 февраля.
Чемпионат проводится в лично-командном зачёте по правилам международной федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB.
В соревнованиях примут участие спортсмены от 10 лет и старше в 19 категориях и 2 абсолютных первенствах. Количество категорий может быть пересмотрено в зависимости от количества заявленных участников.
Победители и призёры во всех категориях награждаются дипломами, медалями и кубками.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске разыграют кубок по бодибилдингу среди новичков
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