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В Иркутске разыграют кубок по бодибилдингу среди новичков

В Иркутске разыграют кубок по бодибилдингу среди новичков
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводятся в лично-командном зачёте

18 марта 2023 года в Иркутске пройдут открытое первенство и кубок области по бодибилдингу «Adrenalin Cup» среди новичков. Местом проведения станет дом культуры «Орбита».

Регистрация на соревнования состоится 17 марта следующего года. Расписание регистрации будет опубликовано 27 февраля.

Чемпионат проводится в лично-командном зачёте по правилам международной федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 10 лет и старше в 19 категориях и 2 абсолютных первенствах. Количество категорий может быть пересмотрено в зависимости от количества заявленных участников.

Победители и призёры во всех категориях награждаются дипломами, медалями и кубками.

Возрастное ограничение 6+
фитнес бодибилдинг спорт кубок чемпионат первенство Иркутская область

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