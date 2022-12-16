В Бурятии начнут штрафовать неопределившихся владельцев дальневосточных гектаров

Жители республики должны решить, что будут делать с бесплатной землёй
Единственное обязательное условие – начать осваивать участок в течение пяти лет. Затем будет возможность получить его в собственность или длительную аренду на 49 лет.
Населению Бурятии и Забкрая бесплатные гектары начали раздавать летом 2019-го. С февраля 2020-го программа распространилась на все дальневосточников, а с августа того же года – на всех россиян и переселенцев.
1300 обладателей такой земли призвали скорее определиться, для какой цели они используют участок и представить соответствующую декларацию в орган, выделивший гектар. Успеть нужно к концу 2022 года, предупредили в республиканском управлении Росреестра.
Если документы о ходе освоения земель не подать в срок, государственный инспектор по использованию и охране земель обязан инициировать проверочные мероприятия. Нарушителей пообещали карать рублём.
- При выявлении нарушений уполномоченные должностные лица рассмотрят вопросы о выдаче предписаний и наложении административных штрафов, – пояснил начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра Евгений Чагдуров.
С начала года сотрудники ведомства провели почти 1400 наблюдений за соблюдением требований законодательства, 767 выездных обследований и 114 профилактических визитов. В итоге они выдали около 1200 предостережений. Их игнорирование приведёт к внеплановой проверке уже в 2023 году, подчеркнули в Росреестре по Бурятии.