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В Улан-Удэ нарядили главную ёлку

Общество, 
Рабочие изготавливают ледяных Деда Мороза и Снегурочку

В Улан-Удэ продолжают оформлять новогодний городок. На главной площади города уже изготавливают скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, начались работы по установке «звёздного неба», а зелёную красавицу украсили шарами и гирляндами.

Как сообщал «Байкал-Daily», ёлку начали устанавливать в конце ноября. Её высота составит 25,5 метров. Эта каркасная зелёная красавица радует горожан уже третий год.

Сосны, прикреплённые к каркасу, срублены с противопожарных разрывов, из-под линий ЛЭП. То есть, эти деревья в любом случае пришлось бы вырубить. После новогодних праздников сосны пустят на щепки и используют для мульчирования почвы в качестве источника питательных веществ для деревьев и саженцев.
елка ледовый городок

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