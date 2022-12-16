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В Забайкалье пересчитают безнадзорных собак в каждом районе

В Забайкалье пересчитают безнадзорных собак в каждом районе
Общество,  Фото:pixabay.com
Безалаберным владельцам собак грозят «реальным» наказанием

Совещание по поводу усиления работы с собаками в Забайкалье провёл губернатор края Александр Осипов совместно с главами муниципальных районов и Госветслужбой региона. В центре внимания – вопросы не только борьбы с агрессивными безнадзорными животными, но и нарушения правил содержания домашних собак.

- Прошу вас предельно внимательно отнестись к этому вопросу. Пересчитать всех собак, проверить каждый двор: исполняют ли хозяева свои обязанности по содержанию животного, не отпускают ли собак на бесконтрольный выгул, не создают ли они опасность для людей. Наказание для безалаберных владельцев собак должно быть реальным! - обратился к главам муниципалитетов губернатор.

Кроме того, Александр Осипов поручил пересчитать безнадзорных собак в каждом районе, проанализировать, надлежащим ли образом организована работа по отлову животных.

- Агрессивные особи не должны ни в коем случае быть возвращены на улицы наших поселений. Не должно быть такого, чтобы собака с биркой облаяла, налетела или вообще покусала человека. Такие животные должны быть в вольерах, - подчеркнул Александр Осипов.

Напомним, что 14 декабря, в селе Хадакта Забайкальского края домашние собаки насмерть загрызли пенсионерку. Тело пожилой женщины нашли следующим утром.

По информации пресс-службы правительства Забайкалья, сегодня в крае действует шесть приютов для собак на 1159 мест в Шилкинском, Дульдургинском, Агинском районах, Приаргунском округе, в Нерчинске и Чите. В этом году правительство направило 18 млн руб. на создание ещё трёх приютов общей вместимостью 1250 мест. Строятся они в Читинском и Краснокаменском районах, а также на территории краевого центра. Работы вышли на финишную прямую, осталось оборудовать вольеры для животных. К концу года объекты будут сданы в эксплуатацию.

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