МУП «Управление трамвая» в Улан-Удэ празднует день рождения

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16 декабря 1958 года на линию вышел первый трамвай в Улан-Удэ. С этой даты началась история наземного электрического транспорта в городе.
На сегодня трамвай - один из самых популярных видов общественного транспорта в Улан-Удэ. В 2022 году было перевезено 19,5 млн пассажиров.
- В 2019 году на линии вышли 15 современных вагонов «Львят», через год город в дар получил 10 московских вагонов, на сегодняшний день оформлена заявка на приобретение четырех двухсекционных «Богатырей» - надеемся, что скоро сможем получить новые вагоны, - отмечают в мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в будущем году на обновление трамвайного парка администрация города планирует получить более 780 млн рублей.
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