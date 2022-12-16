16 декабря

15 декабря

Популярное

Глава МЧС подарил шестилетнему улан-удэнцу берет спасателя

Глава МЧС подарил шестилетнему улан-удэнцу берет спасателя
Общество, 
Год назад мечту маленького Осора исполнил президент России

Глава МЧС России Александр Куренков, находившийся на днях с рабочей поездкой в Бурятии, вручил берет спасателя шестилетнему улан-удэнцу Осору. Год назад его мечту побывать в роли пожарного исполнил президент страны Владимир Путин.

Александр Куренков встретился с Осором, его родителями и братом в улан-удэнской пожарной части. Мальчик старался держаться уверенно, несмотря на большое количество людей в форме. Сам малыш пришёл в боевой одежде пожарного.

В будущем юный пожарный из Бурятии собирается стать сотрудником МЧС России. На память Александр Куренков вручил Осору оранжевый берет спасателя.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года Владимир Путин снял шар с «Ёлки желаний». Ему выпало исполнить мечты нескольких детей, в том числе пятилетнего тогда Осора из Бурятии. У мальчика редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшенна, и ему тяжело даются любые движения. Осор загадал побывать в роли пожарного.

Улан-удэнские пожарные выполнили мечту мальчика. На пожарной машине они привезли его в часть, где Осору устроили экскурсию, индивидуальное занятие, а также по сигналу тревогу отвезли на «пожар», который тушили под руководством мальчика. Прошедший боевое крещение ребёнок получил диплом юного пожарного.

После насыщенного дня Осор и его мама поговорили по телефону с Владимиром Путиным.

- Ты знаешь, что сегодня праздник? Да. Сегодня День спасателя. И я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным, насколько мне известно. Правда? Интересна было тебе сегодня экскурсия? Экскурсия понравилась? Что ты видел? Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец! Здорово! Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Спасибо тебе, дорогой! Спасибо! Я тебя обнимаю крепко, целую. Всего тебе самого хорошего. Будь здоров! Спасибо большое! Я говорю: «Будь здоров», он говорит: «И ты будь здоров». Молодец, - сказал во время беседы президент.

МЧС дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава МЧС подарил шестилетнему улан-удэнцу берет спасателя
Глава МЧС подарил шестилетнему улан-удэнцу берет спасателя
Общество, 16.12.2022
Год назад мечту маленького Осора исполнил президент России
На берегу Байкала в Бурятии наконец-то ликвидировали огромную свалку
На берегу Байкала в Бурятии наконец-то ликвидировали огромную свалку
Общество, 16.12.2022
Из Усть-Баргузина уже вывезли все отходы, копившиеся там  десятилетиями
Коллектив службы крови Бурятии поделился советами по укреплению здоровья на работе
Коллектив службы крови Бурятии поделился советами по укреплению здоровья на работе
Общество, 16.12.2022
Всего программа состоит из пяти профилактических мероприятий
Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Общество, 16.12.2022
Специалисты советуют покупать новогодние украшения, работающие через адаптер
В Бурятии перевыполнили план по восстановлению лесов
В Бурятии перевыполнили план по восстановлению лесов
Общество, 16.12.2022
Не на каждом лесном пожаре причиняется вред деревьям, поясняют специалисты
В Бурятии сельчане до остановки пробираются по сугробам
В Бурятии сельчане до остановки пробираются по сугробам
Общество, 16.12.2022
«Остановки наши не разгребают», - жалуются местные жители
Владимир Гранат подарит Улан-Удэ крытый футбольный манеж за 40 млн
Владимир Гранат подарит Улан-Удэ крытый футбольный манеж за 40 млн
Общество, 16.12.2022
Новый спортобъект появится на Верхней Берёзовке
В Бурятии отремонтировали более 25 км дорог к школам и больницам
В Бурятии отремонтировали более 25 км дорог к школам и больницам
Общество, 16.12.2022
Работы прошли в границах Улан-Удэнской агломерации
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, 16.12.2022
В турнире выиграли «Футболисты»
В Бурятии через суд приведут мосты в порядок
В Бурятии через суд приведут мосты в порядок
Общество, 16.12.2022
Мосты должны отремонтировать до 2025 года
В Бурятии специалиста незаконно отозвали из учебного отпуска
В Бурятии специалиста незаконно отозвали из учебного отпуска
Общество, 16.12.2022
Глава сельского поселения получил прокурорское представление
В Бурятии пройдут турниры по дзюдо и хоккею
В Бурятии пройдут турниры по дзюдо и хоккею
Общество, 16.12.2022
Соревнования состоятся завтра, 17 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^