Глава МЧС подарил шестилетнему улан-удэнцу берет спасателя

Год назад мечту маленького Осора исполнил президент России
Глава МЧС России Александр Куренков, находившийся на днях с рабочей поездкой в Бурятии, вручил берет спасателя шестилетнему улан-удэнцу Осору. Год назад его мечту побывать в роли пожарного исполнил президент страны Владимир Путин.
Александр Куренков встретился с Осором, его родителями и братом в улан-удэнской пожарной части. Мальчик старался держаться уверенно, несмотря на большое количество людей в форме. Сам малыш пришёл в боевой одежде пожарного.
В будущем юный пожарный из Бурятии собирается стать сотрудником МЧС России. На память Александр Куренков вручил Осору оранжевый берет спасателя.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года Владимир Путин снял шар с «Ёлки желаний». Ему выпало исполнить мечты нескольких детей, в том числе пятилетнего тогда Осора из Бурятии. У мальчика редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшенна, и ему тяжело даются любые движения. Осор загадал побывать в роли пожарного.
Улан-удэнские пожарные выполнили мечту мальчика. На пожарной машине они привезли его в часть, где Осору устроили экскурсию, индивидуальное занятие, а также по сигналу тревогу отвезли на «пожар», который тушили под руководством мальчика. Прошедший боевое крещение ребёнок получил диплом юного пожарного.
После насыщенного дня Осор и его мама поговорили по телефону с Владимиром Путиным.
- Ты знаешь, что сегодня праздник? Да. Сегодня День спасателя. И я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным, насколько мне известно. Правда? Интересна было тебе сегодня экскурсия? Экскурсия понравилась? Что ты видел? Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец! Здорово! Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Спасибо тебе, дорогой! Спасибо! Я тебя обнимаю крепко, целую. Всего тебе самого хорошего. Будь здоров! Спасибо большое! Я говорю: «Будь здоров», он говорит: «И ты будь здоров». Молодец, - сказал во время беседы президент.
Глава МЧС подарил шестилетнему улан-удэнцу берет спасателя
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