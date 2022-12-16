Стоимость работ составит более 106 млн рублей
В 2023 году в селе Югово Прибайкальского района Бурятии приступят к ремонту улицы, протяжённостью более 2 км. Улица 40 лет Победы является главной дорожной артерией села. На ней расположены фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.
В настоящее время дорога находится в ненормативном состоянии, проезд по ней затрудняют многочисленные ямы, выбоины и трещины.
- Протяжённость улицы – 2,3 км. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 106 млн рублей. Торги мы уже провели, подрядчик определён. В следующем году с началом дорожно-строительного сезона он планирует приступить к работам на объекте. Срок реализации ― 2023-2024 годы, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.
В следующем году в Прибайкальском районе планируется привести в нормативное состояние около 3 км дорожного полотна. Так, продолжится капитальный ремонт на улице Новая в селе Татаурово, протяжённостью более 400 метров и на улице Социальный Городок на станции Таловка, протяжённостью более 500 метров.
- В целом в 2023 году в нашей республике мы планируем отремонтировать около 144 км региональных и местных дорог, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Как сообщает пресс-служба администрации Прибайкальского района, в этом году в районе привели в нормативное состояние 2,4 км дорожного полотна на участке подъездной дороги Турунтаево – Халзаново и в селе Халзаново на улице Мелиораторов.
В селе Прибайкальского района Бурятии отремонтируют улицу
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