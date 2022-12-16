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Коллектив службы крови Бурятии поделился советами по укреплению здоровья на работе

Коллектив службы крови Бурятии поделился советами по укреплению здоровья на работе
Общество,  Фото:Служба крови Бурятии
Всего программа состоит из пяти профилактических мероприятий

Коллектив службы крови Бурятии поделился лайфхаками по укреплению здоровья на рабочем месте. Опираясь на личный опыт, они составили программу, состоящую из пяти мероприятий.

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»

У каждого отдела на станции переливания крови разный вид занятости: кто за компьютером, кто в лаборатории, кто за рулём, кто всегда в движении. И каждому на помощь приходит пятиминутная зарядка.

- Так мы даём «второе дыхание» нашим самым «трудоголичным» частям тела: спине, глазам, рукам, ногам, шее, - рассказывают специалисты.

«Обедать нельзя только работать», - а где поставите запятую вы?

Пропускать приёмы пищи/кушать на ходу, в спешке или спокойно пообедать с коллегами в приятной обстановке. Служба переливания крови выбирает второй вариант.

- На станции переливания есть своя кухня для персонала и работников станции переливания крови. Это место, где есть все самое необходимое для приёма пищи, где можно отвлечься и немного отдохнуть от рабочей обстановки, - дополняют медработники.

«Мы за трезвость, мы за ЗОЖ»

Раз в месяц, специалисты службы крови Бурятии выпускают полезные статьи в соцсетях на тему «СТОПалкоголь», «НЕТтабаку» для жителей республики. Однако, кто знакомится с информацией первыми – это сами сотрудники.

- Наши сотрудники, как никто иной поддерживают пропаганду отказа от алкоголя и табакокурения, слушая статьи, читая новости и участвуя в акциях, - подчёркивает коллектив республиканской службы крови.

«Управляй стрессом»

К сожалению, даже любимая работа бывает не без стресса. Для спокойствия на работе нужна нервная система, которая сможет справиться с любым стрессом или быстро восстановиться.

- Для сохранения нервной системы хороши следующие методы: хороший сон, прогулки на свежем воздухе, дыхательные практики, выплеск эмоций на бумагу, переключение фокуса внимания, - советуют специалисты.

«Заботься о себе вместе с профессионалами»

Все сотрудники службы крови Бурятии проходят плановые профилактические осмотры, диспансеризации не для галочки, а в первую очередь для себя.

- Так, совсем недавно был организован поход сотрудников в стоматологию для профессиональной гигиены полости рта, - делятся медсотрудники.


«Помните – ваше здоровье в ваших руках!» - напоминает коллектив службы крови Бурятии.
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