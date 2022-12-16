Коллектив службы крови Бурятии поделился советами по укреплению здоровья на работе



У каждого отдела на станции переливания крови разный вид занятости: кто за компьютером, кто в лаборатории, кто за рулём, кто всегда в движении. И каждому на помощь приходит пятиминутная зарядка.



- Так мы даём «второе дыхание» нашим самым «трудоголичным» частям тела: спине, глазам, рукам, ногам, шее, - рассказывают специалисты.



«Обедать нельзя только работать», - а где поставите запятую вы?



Пропускать приёмы пищи/кушать на ходу, в спешке или спокойно пообедать с коллегами в приятной обстановке. Служба переливания крови выбирает второй вариант.



- На станции переливания есть своя кухня для персонала и работников станции переливания крови. Это место, где есть все самое необходимое для приёма пищи, где можно отвлечься и немного отдохнуть от рабочей обстановки, - дополняют медработники.



«Мы за трезвость, мы за ЗОЖ»



Раз в месяц, специалисты службы крови Бурятии выпускают полезные статьи в соцсетях на тему «СТОПалкоголь», «НЕТтабаку» для жителей республики. Однако, кто знакомится с информацией первыми – это сами сотрудники.



- Наши сотрудники, как никто иной поддерживают пропаганду отказа от алкоголя и табакокурения, слушая статьи, читая новости и участвуя в акциях, - подчёркивает коллектив республиканской службы крови.



«Управляй стрессом»



К сожалению, даже любимая работа бывает не без стресса. Для спокойствия на работе нужна нервная система, которая сможет справиться с любым стрессом или быстро восстановиться.



- Для сохранения нервной системы хороши следующие методы: хороший сон, прогулки на свежем воздухе, дыхательные практики, выплеск эмоций на бумагу, переключение фокуса внимания, - советуют специалисты.



«Заботься о себе вместе с профессионалами»



Все сотрудники службы крови Бурятии проходят плановые профилактические осмотры, диспансеризации не для галочки, а в первую очередь для себя.



- Так, совсем недавно был организован поход сотрудников в стоматологию для профессиональной гигиены полости рта, - делятся медсотрудники.





«Помните – ваше здоровье в ваших руках!» - напоминает коллектив службы крови Бурятии.



Коллектив службы крови Бурятии поделился лайфхаками по укреплению здоровья на рабочем месте. Опираясь на личный опыт, они составили программу, состоящую из пяти мероприятий.