Улан-удэнцы рискуют остаться без света в новогодние праздники

Аварии на электросетях в городе участились





В столице Бурятии из-за аварий на сетях электроснабжения всё чаще отключается электричество. Только накануне отключений было восемь: два – Железнодорожном районе, три – в Октябрьском и столько же – в Советском районе. Жильцам некоторых домов пришлось провести без света более семи часов.В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ предупредили: в новогодние праздники, когда нагрузка на сети традиционно увеличивается, люди могут остаться без электроэнергии.По мнению заместителя директора городских электрических сетей, это было предсказуемо. Теперь встал вопрос, смогут ли энергетики оперативно разработать необходимые мероприятия и повлиять на складывающуюся ситуацию, чтобы в новогоднюю ночь обошлось без сюрпризов.