Первый в Улан-Удэ конкурс «Укрепление здоровья на рабочем месте» выиграл «Горсвет»

Всего в конкурсе приняли участие 39 организаций.



Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил награду победителю первого городского конкурса по внедрению корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». Победителем стало МБУ «Горсвет».



Торжественная церемония награждения состоялась на заседании координационного совета по созданию единой профилактической среды и формированию здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе мэрии.



- На сегодня наша основная задача – это использование всех имеющихся ресурсов в Улан-Удэ для увеличения продолжительности жизни населения. И впервые, в этот год – Год здоровья и активного долголетия совместно с Центром общественного здоровья мы провели конкурс по внедрению корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». Основная его цель - формирование корпоративной культуры, привлечение к здоровому образу жизни, а главная задача – вовлечь в это движение как можно больше организаций, - отметил Игорь Шутенков.



Директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов подчеркнул, что участие в конкурсе позволило системно подойти к вопросу сохранения здоровья сотрудников предприятия. На сегодня в социальный пакет сотрудника «Горсвета» интегрированы программы для занятий спортом. К примеру, сотрудники могут бесплатно посещать спортзалы, фитнес-залы, бассейны, а те, кто имеет значок ГТО, получают единовременную выплату к отпуску.



В течение года в рамках конкурса городские электрики прошли комплексное обследование организма, получили консультацию врачей, оформили «уголки здоровья» на рабочем месте. Были организованы мастер–классы по производственной гимнастике, лекции по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, наркомании, встреча-тренинг с психологом из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и т. д.



– Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте это, прежде всего, проявление социальной ответственности перед своими сотрудниками. Все мы понимаем, что курить – это вредно, выпивать – тоже вредно. И как довести это до коллектива и их семей мы сейчас понимаем и продолжим работать над этим вопросом постоянно. Благодарю за бесценный опыт, который позволит нам развиваться дальше в деле сохранения нашего здоровья, - сказал Алексей Тулонов.



Третье место в конкурсе по внедрению корпоративных программ разделили Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение и детский сад №113 «Капитошка». Второе место занял республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева.



Дипломами в номинациях «Лучшая мотивация сотрудников к здоровому образу жизни» награждены первичная профсоюзная организация Улан-Удэнского ЛВРЗ, «Лучший руководитель организации» - детский сад №58 «Золушка», заведующая Наталья Орсоева, «Лучшая пропаганда ЗОЖ» - республиканский наркологический диспансер, «Многогранность направлений реализации корпоративных программ» - Отделение пенсионного фонда РФ по РБ, «Лучшее освещение в СМИ и социальных сетях по корпоративной программе» - центр дополнительного образования «Эдельвейс», «Лучшая организация здоровьесберегающей среды для сотрудников» - республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД, «Лучшая организация массовых мероприятий» - санаторная школа-интернат №28.



Всего в конкурсе приняли участие 39 организаций.





