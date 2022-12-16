Первый этап собираются провести 7 января
С января по март 2023 года в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по ледовым кольцевым автогонкам. Местом проведения станет карьер в районе микрорайона Исток и села Сужа.
Чемпионат проводится в следующих классах автомобилей:
Класс «1» – Передний привод. Гражданские не шипованные шины.
Класс «2» – Передний привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «3» - Задний привод. Гражданские не шипованные шины.
Класс «4» – Задний привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «5» – Полный привод. Гражданские не шипованные шины.
Класс «6» – Полный привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «7» – Автомобили, с приводом на любую ось. Спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм.
Первый этап чемпионата состоится 7 января. Второй этап пройдёт 21 января. Третий этап – 4 февраля. Четвёртый этап – 18 февраля. Пятый этап – 4 марта.
Соревнования пройдут по следующему расписанию:
9:00-10:00 – Регистрация участников
9:00-10:30 – Административная и техническая проверка. Медицинский контроль.
10:30-11:30 – Свободная тренировка.
11:30-12:30 – Квалификация участников
12:30 – Брифинг
13:00 – Открытие соревнований
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится чемпионат республики по ледовым гонкам
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