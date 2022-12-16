Не на каждом лесном пожаре причиняется вред деревьям, поясняют специалисты
Лесники Бурятии перевыполнили план по восстановлению лесов.
- Плановый показатель реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в Бурятии на 2022 год перевыполнен на 123%. Это значит, что площадь лесовосстановления на 23% больше площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Если площадь погибших и вырубленных насаждений составляет 13,9 тысяч га, то площадь лесовосстановления и лесоразведения в рамках нацпроекта составила 17,2 тысячи га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Специалисты уточнили, что восстановление проводится не на всей территории, пройденной лесными пожарами.
- Не на каждом лесном пожаре причиняется вред деревьям. Большинство лесных пожаров – низовые, беглые. При таком пожаре сгорает только лесная подстилка, сами деревья остаются в целости и сохранности. От огня деревья погибают только в случае верхового пожара. Именно на таких площадях требуется лесовосстановление, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» реализуется в Бурятии уже четвёртый год и рассчитан до 2024 года. Он реализуется по инициативе президента России. Главная его цель – обеспечить 100% баланс выбытия и воспроизводства лесов. Для этого в республике реализуются три направления – получение новой техники для борьбы с огненной стихией, формирование запаса семян лесных растений и лесовосстановление.
В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на средства из федерального бюджета, лесники получили 26 единиц лесопожарной техники и заготовили 400 кг семян лесных растений.
В Бурятии перевыполнили план по восстановлению лесов
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