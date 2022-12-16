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Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду

Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты советуют покупать новогодние украшения, работающие через адаптер

За две недели до Нового года в управлении Роспотребнадзора по Бурятии решили напомнить, как правильно выбрать праздничную  гирлянду.  В первую очередь нужно обратить внимание на маркировку, которую, как правило, наносят на упаковку, этикетку или листок-вкладыш.

Покупателю обязаны предоставить информацию о наименовании товара, адрес самого изготовителя и организации, уполномоченной принимать претензии и занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием товара, а также правила его использования и документы, подтверждающие качество и безопасность.  В них должна быть ссылка на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.

- Маркировка должна быть на русском языке, понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей, – отметили в надзорном ведомстве. – Следует проверить срок службы изделия, наличие инструкции по использованию, ознакомиться с основными потребительскими свойствами, типом и характеристиками электрических ламп и номинальным напряжением гирлянды.

Если вы хотите украсить ёлку, отдайте предпочтение гирлянде с мощностью не более 50 Ватт. (её, как правило, указывают на бирке у вилки изделия) и работающей через адаптер – то есть на пониженном напряжении. Среди других требований – провод с качественной, гибкой и плотной изоляцией и с сечением не менее 0,5 квадратных миллиметров.

- Кроме того, расстояние по шнуру от вилки до ближайшей лампочки должна составлять не менее полутора метров, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Проследите, чтобы в комплекте с новогодним украшением шли запасные лампочки. Если основных меньше 18, то дополнительных должно быть две, если 18 и больше –  три. Рекомендуется проверить надёжность мест соединения компонентов гирлянды – гнезда, блока управления и вилки и исправность. Лучше сделать это сразу в магазине. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра и если она включена, не поливайте ёлку.


Новый год безопасность Роспотребнадзор

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