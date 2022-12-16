Иркутские врачи спасли новорождённого с пороком сердца

Подобную операцию впервые провели в регионе
В кардиохирургическом отделении №2 Иркутской областной клинической больницы впервые выполнили гибридную операцию новорождённому ребёнку весом 2,5 кг. Малыш родился со сложным врождённым пороком сердца «синего» типа с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. При этом сложном врождённом пороке сердца кровь недостаточно насыщается кислородом, и проведение радикальной коррекции невозможно. Как правило, в таком случае пациентам выполняют паллиативные операции в течение жизни. Главная сложность операции – малый вес ребёнка и тяжёлый случай заболевания. Гибридная операция в условиях рентгенооперационной позволила спасти жизнь маленького пациента.
- Эта операция − впервые выполненное в Иркутской области гибридное вмешательство новорождённому ребёнку с низкой массой тела. Таких операций в мире выполняется очень мало. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды специалистов Иркутской областной клинической больницы малыш получил шанс на жизнь и возможность в дальнейшем получить этапную коррекцию врождённого порока сердца, − подчеркнул главный врач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин.
На первом этапе операции команда детских кардиохирургов и анестезиологов сделала открытый доступ к сердцу маленького пациента. Дополнительную сложность создавала транспозиция магистральных сосудов – аорта находилась спереди и закрывала весь доступ к лёгочной артерии, поэтому пришлось выделить всю дугу аорты вместе с открытым артериальным протоком и полностью мобилизовать аорту. Детские кардиохирурги выделили лёгочную артерию и установили интродьюсер − инструмент для создания чрескожного временного сосудистого доступа необходимого размера в гипоплазированную лёгочную артерию. На следующем этапе через интродьюсер для сохранения достаточных для жизни показателей и возможности выполнения в дальнейшем этапной коррекции порока врачи установили стент в открытый артериальный проток.
Операцию выполняли детские врачи-кардиохирурги, врачи отделения рентгенохиругических методов диагностики и лечения и врачи-анестезиологи-реаниматологи отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии №2 Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы.
Сейчас маленький пациент находится в отделении анестезиологии-реанимации №2 под наблюдением врачей-анестезиологов-реаниматологов, педиатров, детских врачей-кардиологов, врачей ультразвуковой диагностики, детских врачей-кардиохирургов и неонатологов. Состояние ребёнка стабильное, в ближайшее время планируется его перевод в кардиохирургическое отделение №2. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутские врачи спасли новорождённого с пороком сердца
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