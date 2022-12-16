В Улан-Удэ осуждённых из колонии-поселения свозили в дацан







- Осуждённые смогли выехать за пределы исправительного учреждения и посетить дацан в рамках поощрения за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях. Это регламентировано ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В Улан-Удэ восемь осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении № 3, посетили дацан «Ринпоче Багша».Экскурсию для осуждённых провел гид, который рассказал об устройстве дацана, его назначении и достопримечательностях. Также он провел осуждённых по саду монастыря и по тропе 12-ти символов года.Осуждённые посетили молебен в буддийском храме, сходили на приём по личным вопросам к священнослужителям. Ламы сказали им напутственные слова на совершение добрых поступков, пожелали благополучия и удачи.