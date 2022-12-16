Победителя наградят денежной премией
В Бурятии проводится конкурс на лучший логотип, посвящённый празднованию столетия Кяхтинского района. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 23 декабря.
В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица: художники, дизайнеры, рекламные агентства, творческие объединения, педагоги, работники сферы образования, школьники, студенты и рабочая молодёжь. Возраст автора – от 14 лет. В случае участия коллектива авторов возраст самого младшего участника должен быть не менее 14 лет. Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
При подаче дизайна логотипа в конкурсную комиссию авторы представляют заявку, а также дизайн логотипа в электронном виде или на листе стандартного размера (формат А4). Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном или печатном виде в отделе культуры администрации МО «Кяхтинский район» по адресу: ул. Ленина, 33, каб. 45, электронный почтовый ящик: [email protected]
Автора лучшего дизайна логотипа наградят денежной премией в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии проходит конкурс логотипов юбилея Кяхтинского района
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также состоятся забеги в купальниках
В финал вышли 6 библиотек республики
Победителя наградят денежной премией
Стоимость работ составит более 106 млн рублей
Юные спортсмены примут участие в окружном финале
Их можно подать на портале государственных услуг
Церемония состоится в Байкальске в эти выходные
Они победили в номинации «Лучшая презентация от образовательного учреждения России»
Релиз первой версии портала запланирован на сентябрь следующего года
Подобную операцию впервые провели в регионе
На ней будут представлены портреты героев Великой Отечественной войны из Бурятии
Безалаберным владельцам собак грозят «реальным» наказанием
Размер будет составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума
Временным местом пребывания иконы станет Свято-Одигитриевский собор
Идёт голосование за лучший эскиз медали