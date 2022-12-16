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В Бурятии проходит конкурс логотипов юбилея Кяхтинского района

В Бурятии проходит конкурс логотипов юбилея Кяхтинского района
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Победителя наградят денежной премией

В Бурятии проводится конкурс на лучший логотип, посвящённый празднованию столетия Кяхтинского района. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 23 декабря.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица: художники, дизайнеры, рекламные агентства, творческие объединения, педагоги, работники сферы образования, школьники, студенты и рабочая молодёжь. Возраст автора – от 14 лет. В случае участия коллектива авторов возраст самого младшего участника должен быть не менее 14 лет. Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.

При подаче дизайна логотипа в конкурсную комиссию авторы представляют заявку, а также дизайн логотипа в электронном виде или на листе стандартного размера (формат А4). Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном или печатном виде в отделе культуры администрации МО «Кяхтинский район» по адресу: ул. Ленина, 33, каб. 45, электронный почтовый ящик: [email protected]

Автора лучшего дизайна логотипа наградят денежной премией в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

Возрастное ограничение 12+
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