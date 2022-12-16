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В Бурятии сельчане до остановки пробираются по сугробам

В Бурятии сельчане до остановки пробираются по сугробам
Общество,  Фото:"Баргузин-инфо"
«Остановки наши не разгребают», - жалуются местные жители

Жители села Адамово в Баргузинском районе Бурятии до остановки на трассе добираются сквозь сугробы. Людям в итоге приходится ждать автобус прямо на дороге.

- Остановки наши не разгребаются. Люди вынуждены стоять на самой трассе, а если идут машины, то нужно заходить вот в эти завалы. Ведь идёт грейдер, ну, наверное, можно отгрести. Лестницы тоже в снегу, чтобы подняться к остановке надо ногами сгрести снег. Теперь мы ходим на остановку через всю деревню и ещё по трассе, чтобы куда-то уехать. Без нужды мы, конечно, не ездим, - сетуют сельчане в группе «Баргузин-инфо. 24/7».

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта.

- В управлении региональных автомобильных дорог Бурятии сообщают, что территория остановочных пунктов общественного транспорта в Адамово очищена, - заявили минтрансе.


Для приёма обращений от граждан круглосуточно работает ситуационный центр. По телефону: +7 (3012) 55 -20-55, можно обратиться с жалобой на неочищенную от снега и наледи автодорогу регионального значения.

остановка общественного транспорта

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