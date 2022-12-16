Релиз первой версии портала запланирован на сентябрь следующего года
В Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления приступили к разработке литературного портала «Пролог». Его цель – предоставить писателям возможность публиковать свои произведения и тем самым повысить доступность современной литературы для читателей.
- Я с детства очень увлекаюсь литературой, а в школе даже пробовал писать роман и состоял в литературном кружке. Мы с единомышленниками согласились в том, что нам не хватает какого-то масштабного ресурса, в котором можно было бы проводить время, читая интересные произведения, обсуждать их и публиковать своё творчество, - рассказал Антон Иванов, руководитель проекта, студент направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» ВСГУТУ.
По задумке «Пролог» будет состоять из трёх модулей: среда для редактирования публикаций, библиотека со встроенным магазином и социальная сеть, в которой авторы смогут общаться с читателями, искать единомышленников и создавать свои сообщества.
- Её особенность заключается в том, что она изначально создаётся для литературы. В модуле соцсети будет четыре типа публикаций: записи или классические посты, стихотворения, статьи и книги. Подборку произведений можно будет сгенерировать почти как в поисковых системах, вбив в поиск фразу. Сейчас проект разрабатывается командой энтузиастов, - отметил Антон.
Всего в группе разработчиков пять человек. Все они учатся на факультете компьютерных наук и технологий ВСГУТУ. Как они отмечают, в редакторе возможно создавать произведения любого типа: от стихотворений до книг и новелл, а также добавлять к ним аудиосопровождение. Дата релиза первой версии «Пролога» запланирована на сентябрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Студенты из Бурятии создают литературный портал
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