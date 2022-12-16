Школа Улан-Удэ победила в региональном этапе проекта по мини-футболу

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Юные спортсмены примут участие в окружном финале



Команда физико-математической школы №56 города Улан-Удэ заняла первое место среди команд общеобразовательных организаций Бурятии в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в возрастной категории 10-11 лет. Также в номинации «Лучший игрок» победил пятиклассник Александр П., в номинации «Лучший защитник» - пятиклассник Дмитрий Я.



Соревнования состояли из трёх этапов. Первый – муниципальный, проходил между сборными командами общеобразовательных организаций по всем возрастам. Второй региональный состоялся в городе Гусиноозёрск, где принимали участие 11 команд.



Третьим этапом станет финал федерального округа. Команда школы №56 получила право участвовать в финале, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

