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Школа Улан-Удэ победила в региональном этапе проекта по мини-футболу

Школа Улан-Удэ победила в региональном этапе проекта по мини-футболу
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Юные спортсмены примут участие в окружном финале

Команда физико-математической школы №56 города Улан-Удэ заняла первое место среди команд общеобразовательных организаций Бурятии в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в возрастной категории 10-11 лет. Также в номинации «Лучший игрок» победил пятиклассник Александр П., в номинации «Лучший защитник» - пятиклассник Дмитрий Я.

Соревнования состояли из трёх этапов. Первый – муниципальный, проходил между сборными командами общеобразовательных организаций по всем возрастам. Второй региональный состоялся в городе Гусиноозёрск, где принимали участие 11 команд.

Третьим этапом станет финал федерального округа. Команда школы №56 получила право участвовать в финале, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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